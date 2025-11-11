Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:52

IT-эксперт раскрыл новую схему автомошенничества с применением ИИ

IT-эксперт Силаев: аферисты создают объявления о продаже машин с помощью ИИ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники стали чаще использовать искусственный интеллект для создания объявлений якобы о продаже машин, заявил Lenta.ru IT-эксперт Юрий Силаев. Аферисты обещают потенциальным жертвам существенную экономию на сопутствующих платежах или таможенном оформлении.

Преступники создают изображения машин с требуемыми номерными знаками и заявленными параметрами. Если изучать подделки внимательно, почти всегда найдутся нестыковки — опечатки в бумагах, несоответствие стандартам оформления номеров, грамматические ошибки в текстах документов. Но часто покупатели упускают важные детали, — предупредил Силаев.

По его словам, мошенники зачастую вынуждают жертв действовать стремительно, без проверки информации. Он добавил, что наиболее опасными являются сделки через мессенджеры и соцсети, где практически невозможно проверить репутацию и историю продавца.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что быстрое развитие технологий ИИ несет в себе несколько серьезных угроз для общества. По ее словам, одна из ключевых опасностей заключается в активном использовании нейросетей мошенниками.

