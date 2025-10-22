Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:29

В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025

Фото: пресс-служба Авито

16 октября в Москве в четвертый раз прошла ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника, которая собрала рекордные 1500 участников.

Эксперты уделили внимание вопросам финансирования обновления парка спецтехники. Отдельное заседание с участием Минпромторга России и Центрального Банка Российской Федерации было посвящено технологическим вызовам. Партнером выступил ЛУКОЙЛ, который представил высокотехнологичные смазочные материалы, сервисные и цифровые решения для промышленности.

По словам руководителя продукта Авито Спецтехника Максима Мажуги, бизнес адаптируется, а консервативный рынок осваивает новые инструменты. По данным платформы, пользователи с мая по сентябрь на 45% больше стали общаться в чатах. А у компаний, автоматизировавших рутинные операции, рост конверсии в целевое действие составил 24%.

Эксперты отметили интерес покупателей к технике с наработкой: на платформе ежемесячно смотрят более 34 млн таких предложений. Около двух тысяч объявлений на площадке маркированы бейджем «С господдержкой», что привлекает внимание к технике по программам субсидирования Минпромторга России.

Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 процентных пунктов выше, чем годом ранее, а уровень локализации достиг 77% благодаря политике импортозамещения и развитию компонентной базы в рамках постановления правительства № 719. Для поддержки спроса на отечественную технику запущены ключевые механизмы — субсидирование скидок до 30% и льготный лизинг. В текущих условиях особенно важно обеспечивать прозрачность рынка и расширять каналы доверия к российской продукции, и для этого необходимо обеспечить диалог между производителями и потребителями, — отметил Станислав Черторыжский, замначальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России.

Эксперты поделились, что в 2025 году доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%. Российские предприятия сильны в производстве энергонасыщенных тракторов, комбайнов и самоходных опрыскивателей. Запущен в серийное производство российский асфальтоукладчик, тяжелые колесные краны грузоподъемностью 100 тонн, ведутся работы по созданию тяжелых гусеничных экскаваторов, предоставлена поддержка по линии субсидирования НИОКР на создание отечественного свеклоуборочного комбайна. С привлечением мер господдержки активно развивается и собственная компонентная база.

«Дело Спецтехники» — ключевая площадка для решения проблемы дефицита данных. Цифровизация отрасли помогает: более половины клиентов ищут спецтехнику в интернете, каждая третья сделка проходит онлайн, — сказал директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.

Партнерские зоны на мероприятии представили компании «ДСТ-УРАЛ», ГК «Современные транспортные технологии» и «КАМАЗ-мастер». В партнерстве с выставками CTT, Сomvex и AGRAVIA состоялось вручение премии «Дело Спецтехники».

