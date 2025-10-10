Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования

В Сочи в ходе деловой программы на форуме «Финополис» группа компаний Авито и ПАО «Совкомбанк» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с финансовой платформой АО «Авито Финанс», которое направлено на развитие цифровых финансовых сервисов.

От лица компаний документ подписали директор финансовых сервисов Авито Татьяна Жаркова и Первый Заместитель Председателя Правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Подписание этого соглашения — важный шаг в развитии нашего цифрового бизнеса. Партнерство с крупнейшим классифайдом страны позволяет нам вывести автокредитование на новый уровень удобства и доступности. Теперь клиенты смогут быстро и легко оформить кредит прямо в процессе выбора автомобиля на Авито, что значительно ускоряет и упрощает всю процедуру покупки, — прокомментировал Сергей Хотимский.

Ключевая цель состоявшегося партнерства — это развитие финтех-решений, позволяющих клиентам «Совкомбанка» оформлять автокредиты в режиме «одного окна», то есть полностью внутри интерфейса платформы Авито.

Новое партнерство — важный шаг в развитии финансовой платформы Авито. Совкомбанк — один из крупнейших игроков на финансовом рынке, и объединение экспертизы банка с масштабом нашей аудитории позволит сделать процесс покупок максимально удобным и доступным для миллионов пользователей по всей стране. Наша цель — чтобы любые покупки на Авито были простыми и понятными, даже когда речь идет о серьезных решениях, таких как приобретение автомобиля, — добавила директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.

Данное соглашение предусматривает, что «Совкомбанк» будет использовать финансовую платформу «Авито Финанс» для предоставления полного спектра своих кредитных продуктов физическим лицам — пользователям Авито.

Ранее стало известно, что Совкомбанк с 2024 года направил на социальные инвестиции 3,3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей были в первом полугодии 2025 года. Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2024 года, то объем помощи увеличился на 74%.