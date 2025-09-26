Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 19:24

Совкомбанк направил 3,3 млрд рублей на социальные инвестиции за 1,5 года

Совкомбанк с 2024 года направил на социальные инвестиции 3,3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей были в первом полугодии 2025 года. Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2024 года, то объём помощи увеличился на 74%.

Ключевыми инструментами такого роста социального эффекта можно назвать проекты «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро». «Технологии Добра» — это совместная инициатива Совкомбанка с Sk Финтех Хаб (Сколково). В рамках этого проекта банк и его ключевые партнёры предоставляют бесплатные и льготные цифровые сервисы и экспертизу тысячам благотворительных фондов. Этот процесс значительно снижает операционные издержки НКО, ускоряет запуск сборов, а также повышает прозрачность документальной отчётности.

В свою очередь, «Совкомбанк про добро» — это благотворительная платформа и маркетплейс добрых дел, на котором пожертвования пользователей утраиваются за счет вклада банка. Такой разработанный и проверенный на практике механизм софинансирования делает помощь еще доступнее и эффективнее, а закрытие сборов — значительно быстрее.

Социальные инвестиции на сегодняшний день уже обеспечили масштабирование адресной помощи, поддержку НКО по всей Российской Федерации, продвижение спортивных и образовательных инициатив, а также проектов по защите животных и экологии. В социальном отчёте отражены средства на благотворительность и развитие социальных проектов по всей стране, а также переданные услуги по рыночной цене.

