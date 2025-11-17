Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:31

В Турции раскрыли реакцию Анкары на антироссийский санкционный план США

Турция оценит последствия нового законопроекта США о санкциях на торговлю с РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Турецкие власти намерены проанализировать последствия американского законопроекта о санкциях за торговлю с Россией, сообщил источник РИА Новости в финансовом секторе страны. При этом он отметил, что местные банковские структуры уже испытывают значительное давление.

Как заявил собеседник агентства, оценивать возможное влияние инициативы непосредственно на российско-турецкие торговые отношения можно будет только после появления конкретной информации по самому документу. На текущий момент, по его словам, сделать это невозможно.

Говорить о влиянии можно будет после того, как появится конкретика по самому документу. Пока этой конкретики нет, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался в поддержку нового законопроекта, разработанного членами конгресса. Документ предусматривает введение жестких санкционных мер против стран, ведущих бизнес с Россией. Согласно предложению сенаторов, меры могут включать импортные пошлины размером до 500% на товары, ввозимые в США из стран, закупающих российские энергоресурсы.

