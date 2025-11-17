Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:49

Появилось видеообращение участников операции «Поток» к россиянкам из трубы

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Участники операции «Поток» в Курской области записали видеообращение к россиянкам, поздравив их с 8 Марта изнутри подземного газопровода, сообщает Telegram-канал «Зов Аида». Там объяснили, что до начала операции в трубу был проведен интернет, который используется для трансляций и управления боем.

В операции «Поток», которая началась 8 марта в Курской области, участвовали более 800 бойцов. Они прошли 15 км по газопроводу в тыл противника, вышли в промышленном районе Суджи и нанесли внезапный удар по ВСУ.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Глава ведомства заявил, что данное продвижение является серьезным шагом для достижения целей спецоперации.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил о планомерной ликвидации российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Северска ДНР. Специалист охарактеризовал проводимую операцию как методичное сужение окружения, сравнив его с постепенным сжатием огневого котла.

