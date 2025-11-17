Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:59

Власти готовят важное изменение для бизнеса

В России предлагают отказаться от ИНН и ЕРНС в пользу единого идентификатора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские юридические лица могут получить вместо ИНН, ОГРН и ЕРНС один универсальный идентификатор, пишет РБК со ссылкой проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Утверждение документа запланировано на конец этого года.

Эту информацию изданию также подтвердило Агентство стратегических инициатив и деловых объединений. Разработкой единого идентификатора собирается заняться Минфин, ФНС, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, Росфинмониторинг и Социальный фонд. Ведомства подготовят доклад о целесообразности реформы и представят его в правительстве.

Минфин России рассмотрит данный вопрос в рамках предложенной национальной модели целевых условий ведения бизнеса, — рассказали в Минфине.

Ранее исследование Российского союза промышленников и предпринимателей показало, что неплатежи контрагентов стали основной проблемой для работы российских компаний в третьем квартале 2025 года. По его данным, на это пожаловались 39% респондентов. Примечательно, что во втором квартале на неплатежи контрагентов обратили внимание чуть более четверти опрошенных.

