05 ноября 2025 в 12:20

Названа главная проблема в работе российских компаний

РСПП: неплатежи контрагентов стали главной проблемой для работы компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неплатежи контрагентов стали основной проблемой для работы российских компаний в третьем квартале 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На этот фактор пожаловались 39% опрошенных.

Отмечается, что во втором квартале на неплатежи контрагентов пожаловались чуть более четверти опрошенных. Год назад проблема также выходила на первое место, что может свидетельствовать о ее сезонности, уточнили в издании.

По данным журналистов, весной о подобных трудностях предупреждали в РСПП. Тогда в ведомстве предложили ввести комплексное наблюдение за платежами, поощрение за своевременные расчеты и закрепить в рамках госзаказов предоплату в размере 75% от стоимости.

Ранее РСПП обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить планы по резкому повышению ставок платежей за вред окружающей среде. По информации журналистов, на имя главы кабмина было отправлено соответствующее письмо от президента союза Александра Шохина.

