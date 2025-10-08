Предприниматели написали Мишустину письмо с большой просьбой

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить планы по резкому повышению ставок платежей за вред окружающей среде, сообщает газета «Ведомости». По ее данным, на имя премьера было отправлено соответствующее письмо от президента РСПП Александра Шохина.

Согласно готовящемуся распоряжению кабмина, с 1 января следующего года ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду начнут значительно расти. Как отмечается в документе, уже в 2026 году для 35 загрязняющих веществ платежи увеличатся от двух до 11 000 раз, а к 2030 году ставки вырастут более чем в 20 раз для большинства загрязняющих воздух и воду элементов.

В РСПП подчеркивают, что индексация затронет основные виды промышленных выбросов, включая углерод, серу, фториды, промышленную пыль, нефтепродукты и соединения азота. По информации издания, на данный момент письмо промышленников еще не поступило в аппарат правительства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2030 года планируется очистить от накопленных отходов полигон «Красный Бор». Соответствующие работы также проведут на территории бывших промышленных площадок «Усольехимпром» и «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».