Патрушев рассказал о федеральном проекте «Генеральная уборка»

В ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2030 года планируется очистить от накопленных отходов полигон «Красный Бор», пишет РИАМО со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Патрушева. Соответствующие работы также проведут на территории бывших промышленных площадок «Усольехимпром» и «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

Для выполнения задач, поставленных президентом России, и обеспечения благоприятных условий жизни людей на территории нашей страны мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Работы ведутся в нескольких направлениях, — отметил Патрушев.

По его словам, в настоящее время формируют перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации до 2030 года. Для реализации задач проекта хотят выделить свыше 140 млрд рублей, уточнил вице-премьер РФ.

