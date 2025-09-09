Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:21

Патрушев подвел предварительные итоги уборочной кампании 2025 года

Вице-премьер Патрушев: аграрии России собрали почти 105 млн тонн зерна

Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев Фото: kremlin.ru

Аграрии России на сегодня собрали почти 105 млн тонн зерна, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев, подводя предварительные итоги уборочной кампании 2025 года. По его словам, которые передает РИАМО, урожайность превышает прошлогоднюю.

Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю, — отметил Патрушев.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинение Патрушеву. Киев утверждает, что вице-премьер РФ якобы замешан в имевшем место хищении сельхозпродукции из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Предъявленная ему сумма «хищения» составляет 23 млн гривен (порядка 43 млн рублей).

Россия
Дмитрий Патрушев
зерно
урожай
