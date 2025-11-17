Россиян предупредили об очередях из авто на границе из-за утильсбора Очереди на ввоз иномарок в Россию могут сохраниться до конца ноября

Высокий спрос на ввоз иномарок в Россию может сохраниться до конца ноября, сообщили в издании «Коммерсант». Отмечается, что очередь возникла на фоне изменения утильсбора на авто категории М1.

По информации журналистов, многометровые очереди сохранятся на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией. Отмечается, что на эти страны приходится основной поток импорта авто в Россию. В издании рассказали, что на данный момент в очередях может находиться 3-4 тыс. автовозов.

Самая тяжелая ситуация сложилась на границе с Казахстаном, отметили журналисты. На контрольно-пропускных пунктах фиксируется пиковая нагрузка — через них идет транзит авто из Китая. Собеседники издания добавили, что очереди на КПП стали фиксироваться с середины сентября.

Ранее стало известно, что с 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились. Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую стороны. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей.