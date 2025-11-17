Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:16

Россиян предупредили об очередях из авто на границе из-за утильсбора

Очереди на ввоз иномарок в Россию могут сохраниться до конца ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высокий спрос на ввоз иномарок в Россию может сохраниться до конца ноября, сообщили в издании «Коммерсант». Отмечается, что очередь возникла на фоне изменения утильсбора на авто категории М1.

По информации журналистов, многометровые очереди сохранятся на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией. Отмечается, что на эти страны приходится основной поток импорта авто в Россию. В издании рассказали, что на данный момент в очередях может находиться 3-4 тыс. автовозов.

Самая тяжелая ситуация сложилась на границе с Казахстаном, отметили журналисты. На контрольно-пропускных пунктах фиксируется пиковая нагрузка — через них идет транзит авто из Китая. Собеседники издания добавили, что очереди на КПП стали фиксироваться с середины сентября.

Ранее стало известно, что с 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились. Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую стороны. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей.

автомобили
границы
утильсбор
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
В МВД Польши отреагировали на повреждение ведущих на Украину ж/д путей
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
В Кемерово приступили к монтажу новогодней елки
Белоусов сообщил о продвижении мотострелковых полков в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.