В Бангладеш предъявили обвинения бывшему премьер-министру Хасине

Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину обвинили в преступлениях против человечности, сообщило агентство Reuters. Бывшая глава правительства покинула страну в 2024 году на фоне массовых протестов.

Как отметило агентство, 17 ноября в стране проходит судебный процесс над Хасиной и двумя ее соратниками — бывшим министром внутренних дел и главным инспектором полиции. Отмечается, что прокуроры требовали для Хасины смертной казни в качестве наказания, так как считают, что она давала приказы убивать протестующих. Наряду с этим сообщается, что в стране накануне прошла серия поджогов, организованных сторонниками партии бывшего премьера.

Ранее глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус заявил, что парламентские выборы в стране могут пройти в конце 2025 — первой половине 2026 года. По словам политика, сначала в Бангладеш должны провести реформы и подготовить список избирателей.

До этого стало известно, что Хасину подозревают в причастности к насильственным исчезновениям граждан. В ходе расследования была выявлена «систематическая схема», позволявшая таким случаям оставаться вне поля зрения. Отмечается, что количество пропаж людей может превышать 3,5 тысячи.