Спасатель оценил шансы найти семью Усольцевых спустя почти два месяца Спасатель Киселев не исключил, что у МЧС появился шанс найти Усольцевых

Существует вероятность, что у МЧС появился шанс найти пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, поисковая команда возобновила работу не без причины, следуя просьбе местных правоохранительных органов.

Мы не знаем, почему полицейские заинтересовались [исчезновением Усольцевых], но это явно говорит о том, что что-то связано с правоохранительными органами. Значит, были поводы возобновить поиски. Вопрос в том, что, может быть, у полиции есть какая-то информация по локализации, и поэтому операция МЧС может увенчаться успехом. Насколько я понимаю, все, что можно было, уже несколько раз пройдено и перевернуто. Найти семью можно только в том случае, если появилась какая-то новая информация, может, их где-то видели, — поделился Киселев.

Он подчеркнул, что выжить в лесу под Красноярском без дополнительной еды крайне сложно. Однако, по мнению спасателя, если правоохранительные органы считают поиски важными, а МЧС отреагировало и приступило к работе, значит, есть какие-то дополнительные данные.

Ранее сообщалось, что 17 ноября красноярские спасатели отправились в Партизанский район для повторных поисков семьи Усольцевых. Это произошло по заявке, которую передали полицейские.