Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:21

Спасатель оценил шансы найти семью Усольцевых спустя почти два месяца

Спасатель Киселев не исключил, что у МЧС появился шанс найти Усольцевых

Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
Читайте нас в Дзен

Существует вероятность, что у МЧС появился шанс найти пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, поисковая команда возобновила работу не без причины, следуя просьбе местных правоохранительных органов.

Мы не знаем, почему полицейские заинтересовались [исчезновением Усольцевых], но это явно говорит о том, что что-то связано с правоохранительными органами. Значит, были поводы возобновить поиски. Вопрос в том, что, может быть, у полиции есть какая-то информация по локализации, и поэтому операция МЧС может увенчаться успехом. Насколько я понимаю, все, что можно было, уже несколько раз пройдено и перевернуто. Найти семью можно только в том случае, если появилась какая-то новая информация, может, их где-то видели, — поделился Киселев.

Он подчеркнул, что выжить в лесу под Красноярском без дополнительной еды крайне сложно. Однако, по мнению спасателя, если правоохранительные органы считают поиски важными, а МЧС отреагировало и приступило к работе, значит, есть какие-то дополнительные данные.

Ранее сообщалось, что 17 ноября красноярские спасатели отправились в Партизанский район для повторных поисков семьи Усольцевых. Это произошло по заявке, которую передали полицейские.

спасатели
поиски
Усольцевы
Красноярский край
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.