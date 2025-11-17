Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:18

«Нет сомнений»: Захарова ответила Писториусу на слова о войне РФ с НАТО

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы надвигающейся войне между НАТО и Россией подтверждают, что РФ не выступает агрессором, заявила представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, конфликт может разразиться до конца 2029 года.

Теперь нет сомнений в том, кто агрессор, — отметила она.

Ранее Писториус заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией. В связи с этим он призвал улучшить ВС стран НАТО. Также министр обратил внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.

Также в акватории Балтийского моря прошли учения НАТО под кодовым названием Merlin. Маневры, направленные против подводных лодок, начались 8 ноября и продлились до 14 ноября. Они проходили под руководством ВМС Швеции вдоль ее побережья и в территориальных водах. В маневрах задействован многонациональный флот, в который вошли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, корветы и фрегаты.

