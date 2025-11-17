Не думала, что куриная грудка может быть такой вкусной! Рецепт внутри

Духовку разогрейте до 180°C. Для «панциря» измельчите в блендере или кухонном комбайне вареный нут (200 г) до состояния мелкой крошки. Добавьте к нуту паприку, молотый кумин (зиру), куркуму по 1 чайной ложке, соль, перец по вкусу и столовую ложку оливкового масла. Тщательно перемешайте до образования липкой массы. Куриное филе (500 г) слегка отбейте, чтобы толщина была равномерной, и посолите. Плотно обложите каждое филе со всех сторон нутовой массой, создавая равномерный слой. Аккуратно переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 25–30 минут до румяной и хрустящей корочки. Не повышайте температуру, чтобы нут не подгорел, а курица успела идеально пропечься. Подавайте такое филе с йогуртовым соусом с мятой или свежими овощами. Нутовая корочка не только хрустит, но и создает эффект пароварки, сохраняя мясо невероятно сочным.

