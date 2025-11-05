Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:03

Хотите идеальный сыр для бутербродов? Его можно сделать дома из кефира

Хотите идеальный сыр для бутербродов? Его можно сделать дома из кефира

Превратите обычный кефир в изысканный домашний сыр, следуя несложной технологии. Для начала поместите пакет кефира объемом один литр в морозильную камеру до полного затвердевания. Этот процесс обычно занимает около восьми — десяти часов.

Следующим шагом является извлечение замороженного брикета. Аккуратно освободите его от упаковки и переложите в двойной слой марли или специальный мешочек, предназначенный для приготовления сыра. Эту конструкцию необходимо подвесить над глубокой емкостью и оставить при комнатной температуре. В течение шести — восьми часов сыворотка естественным образом стечет, оставив в марле нежную и плотную сырную массу.

На завершающем этапе готовый продукт следует посолить по своему вкусу. Вы можете придать сыру индивидуальность, добавив мелко порубленную зелень, ароматный чеснок или любимые специи. Такой домашний сыр станет украшением любого стола и гарантированно придется по вкусу всем, кто ценит натуральные и качественные продукты.

Ранее мы рассказывали про идеальную запеканку из сезонных кабачков.

Оксана Головина
О. Головина
