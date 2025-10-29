Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:47

Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков

Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основу запеканки составляет «подстилка» из сочных овощей. 2 молодых кабачка и 3 крупных помидора нарежьте тонкими кружками одинаковой толщины. Выложите их в форму веером, чередуя и слегка перекрывая друг друга, как черепицу. Посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку при 200 градусах на 20 минут — овощи должны немного подвялиться. Тем временем смешайте 4 яйца с 100 г сметаны, зубчиком чеснока и горстью мелко нарубленной зелени укропа. Достаньте форму с овощами и равномерно залейте их яичной смесью. Сверху разломайте руками 100 г мягкого сыра типа феты или брынзы — его соленые крошки создадут потрясающие вкусовые акценты. Верните в духовку еще на 20 минут до румяной корочки. Подавайте эту запеканку теплой, чтобы ощутить контраст нежного яичного крема и тающих во рту овощей.

Ранее мы писали о том, как приготовить классический капустный пирог за 5 шагов

