Проще не бывает: классический капустный пирог за 5 шагов

Соедините 250 мл кефира комнатной температуры со стаканом муки, но не просто смешайте, а взбейте венчиком до состояния шелковистой глади, добавив щепотку соли и чайную ложку без горки соды. Оставьте это жидкое тесто на 15 минут — именно в этот момент в нем рождаются те самые пузырьки воздуха, которые делают текстуру пористой и воздушной после выпекания.

Пока тесто насыщается, займитесь начинкой. На сковороде с раскаленным маслом создайте дуэт из 300 г нашинкованной капусты, натертой моркови и мелко нарезанного лука. Обжаривайте до состояния «аль денте» — когда овощи мягкие, но сохраняют характер. Секрет здесь в том, чтобы посолить и поперчить их в самом конце обжарки.

В форме для выпечки совершите магию: половина теста, вся капустная начинка, финальный слой теста. Духовка, разогретая до 180 градусов, превратит это за 40 минут в золотистое чудо. Но главный секрет — терпение! Дайте пирогу полностью остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей.

