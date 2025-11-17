Экономист назвала размер средней доходности от корпоративных облигаций

Средняя доходность корпоративных облигаций находится на уровне 20,42%, рассказала «Финансам Mail» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она отметила, что зафиксировать доходность получится на срок не более двух лет.

Доходность выпусков ОФЗ со сроком погашения три—пять лет находится на уровне 14,3—14,7% годовых. Если хочется еще более высокую доходность, и при этом у вас более спокойное отношение к риску, то можно присмотреться к корпоративным облигациям — средняя доходность по рынку находится на уровне 20,42%. Однако по ним зафиксировать имеющуюся доходность получится лишь на срок порядка одного-двух лет, — рассказала Рокотянская.

Экономист посоветовала присмотреться к гособлигациям. По ее мнению, такой вариант подойдет тем, кто хочет зафиксировать высокую доходность, но при этом не потерять в надежности вложений.

Ранее финансист Максим Семов рассказал, что «золотым минимумом» финансовой подушки безопасности считается сумма, которая позволит продержаться без дохода в течение трех месяцев. При этом людям старшего поколения лучше иметь более крупный резерв на «черный день».