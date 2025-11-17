Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике Яхтсменка из Франции Декуб исчезла в Бермудском треугольнике в ходе кругосветки

Яхтсменка Мари Декуб исчезла в районе Бермудского треугольника, сообщает издание Daily Star. По данным источника, француженка пропала во время выполнения кругосветного путешествия.

Декуб начала свой поход в сентябре 2023 года и планировала провести в море около трех лет. Однако 6 ноября ее GPS-навигатор перестал подавать сигналы, в тот же день она должна была достичь Бермудских островов. Связь с ее судном также прервалась. Известно, что в море с ней плавал американский шкипер Натан Перринс, присоединившийся к девушке в Гватемале.

Перед исчезновением мужчина сообщал, что у них заканчивается топливо. Поиски яхты пока не принесли результатов. При этом мать Декуб заявила, что замечаний к безопасности и здоровью дочери не было, и, по ее словам, она должна была скоро достигнуть Пуэрто-Рико. Женщина отметила, что Мари — опытный моряк, а подобные поломки на воде случаются достаточно часто. Она попросила экипажи судов в районе обратить внимание на яхту, если увидят ее.

Ранее ученый из Австралии Карл Крушельницкий заявил, что тайны Бермудского треугольника не существует в реальной жизни. По его мнению, аномалии в пропаже самолетов и кораблей в этой части океана нет.