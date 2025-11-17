Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:30

Обучающимся в США офицерам ВСУ запретили пить за счет Вашингтона

США запретили покупать алкоголь на гранты, выделенные для обучения офицеров ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Средства, выделенные на программу подготовки в США командного состава ВСУ, в том числе будущих генералов, нельзя будет тратить на алкоголь, выяснил NEWS.ru. Такое условие прописано в грант-заявке на проведение конкурса среди американских военных учебных заведений, которые принимают участие в проекте.

В документе, размещенном посольством США в Киеве на центральном портале федеральных грантов Grants.gov, есть раздел «Дополнительная информация: руководство по подготовке бюджета». В нем содержится специальный пункт, который гласит, что направленные на реализацию проекта деньги запрещается «использовать для покупки алкогольных напитков».

Фото: NEWS.ru

Это требование в беседе с NEWS.ru прокомментировал генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Министерства обороны РФ России Михаил Коваль. Он иронично предположил, что украинские курсанты будут очень много пить.

Видимо, американцы боятся, что украинские курсанты все сразу спустят на горилку, — сказал Коваль.

Ранее NEWS.ru раскрыл детали программы подготовки генералитета и старших офицеров ВСУ в американских академиях. Согласно документам, проект обучения должен был стартовать в октябре 2025 года. Как следует из заявки, деньги на обучение украинских военных будут выделяться по линии Фонда восстановления Украины, созданного в рамках ресурсной сделки Киева и Вашингтона.

