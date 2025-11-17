США начали готовить генералов для ВСУ. Нашли эксклюзивные документы Госдепа

В США начали готовить «костяк будущей армии Украины» — новый генералитет и старших офицеров для ВСУ. Их обучение проходит под видом программы «восстановления страны» по линии американского посольства в Киеве. Редакции NEWS.ru удалось найти грант-заявку посольства на проведение конкурса среди военных учебных заведений США для участия в программе. Чему научат будущих генералов Украины, кто за это заплатит и зачем это нужно Вашингтону — читайте в расследовании NEWS.ru.

Кто будет учить украинских военных в США

Отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил на центральном портале федеральных грантов Grants.gov заявку на проведение конкурса среди американских высших военных учебных заведений для участия в проекте «Инженерные образовательные программы для восстановления Украины». Его старт, согласно документам, был намечен на октябрь.

Однако слова «восстановление Украины» носят здесь сугубо формальный характер, так как конкурс объявлен исключительно для военных академий, а подготовка будет вестись по трем направлениям — кибербезопасность, военная инженерная деятельность и управление военной логистикой (доставка техники, оружия и боеприпасов). То есть именно по тем ключевыми прикладным армейским направлениям, по которым США и их партнеры по НАТО осуществляют поддержку Киева.

Программа обучения рассчитана на два или четыре года и нацелена на формирование «костяка обновленного офицерского состава ВСУ». Речь идет не об ускоренных месячных курсах, а о попытке системно готовить новую армейскую элиту — будущих генералов и старших офицеров.

Как следует из заявки, деньги на обучение украинских военных будут выделяться по линии Фонда восстановления Украины. Он был создан в апреле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа в ходе «ресурсной сделки» — в ее рамках Вашингтон получил беспрецедентный доступ к минеральным ресурсам республики. Таким образом, обучение фактически будет происходить за счет эксплуатации украинских недр.

Количество обучающихся военных в открытой документации не указано. Общая стоимость одного гранта относительно невелика и составляет $2 млн. Однако грант «мультиплицирующий», то есть получить его могут сразу несколько военных учебных заведений или одно, но множество раз. Поэтому конечная стоимость программы может оказаться в десятки раз больше.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с NEWS.ru сказал, что такое обучение станет обязательным для будущих генералов Украины.

«Для построения серьезной карьеры в ВСУ потребуется в обязательном порядке пройти обучение в американском военном колледже. На звание генерала без учебы в США офицер просто не сможет рассчитывать», — отметил он со ссылкой на собственные источники в украинской армии.

Как могут воровать на подготовке кадров для ВСУ

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что учеба украинских военных в США — это очередное свидетельство того, что Вашингтон вовсе не наблюдатель, а полноценный участник конфликта на Украине.

«Нет сомнений, что это конфликт вовсе не с Киевом, а со всем коллективным Западом, при этом ВСУ — просто прокси, которые выполняют приказы из Вашингтона. С учетом этого и нужно вести переговоры с США — там Украина тоже совершенно ни при чем, и от нее ровным счетом ничего не зависит», — рассказал первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

Схожей точки зрения придерживается сенатор, командир Центра специального назначения беспилотных систем Барс-Сармат Дмитрий Рогозин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Украина — «де-факто уже член НАТО».

«Попытка сделать ее таковой была сорвана участием Владимира Путина в Бухарестском саммите Североатлантического альянса весной 2008 года. Но потом натовцы продолжали тихой сапой затягивать Киев в свои объятия», — пояснил он.

Учения ВСУ и армии США Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com

Генерал-майор в отставке экс-заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Министерства обороны РФ России Михаил Коваль считает, что фундаментальная подготовка украинских военных «открывает принципиально новую страницу» зависимости Киева от Вашингтона.

«Это не „латание дыр“, когда в экспресс-порядке за несколько недель обучают расчет для орудия НАТО где-нибудь на полигоне. Это формирование полностью лояльного США широкого управленческого слоя в украинской армии, вплоть до нового генералитета, который уже никак не будет связан с советской системой военного образования, а значит, не будет связан и с Россией», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

При этом Коваль заметил: заявка составлена таким образом, что подготовка офицеров ВСУ может стать удобным способом для хищений.

«Есть такой риск. Никак не прописаны механизм отчета за обучение и численность курсантов. Деньги Фонда восстановления Украины через этот грант могут просто расхищаться. Обучили, мол, столько и столько украинских военных. Насколько реально там были украинцы и в каких количествах — неизвестно», — говорит эксперт.

Почему американцы боятся украинских курсантов

В документации, размещенной на американском портале федеральных грантов, упоминается и еще одна любопытная деталь: по итогам программы планируется создать сеть-сообщество ее выпускников. По словам Коваля, речь идет о своего рода «боевых укроамериканцах».

«Если деньги не украдут, а Украина продолжит существовать, что под большим вопросом, то Пентагон и Белый дом получат идейную агентуру в рядах ВСУ. Не людей, которых они купили и которые завтра убегут, а тех, кто за годы обучения проникся их „американскими ценностями“, действительно преданных людей», — утверждает Коваль.

Однако это произойдет только в том случае, если курсанты вернутся обратно. Судя по содержанию заявки, это вызывает сомнения у авторов гранта.

Так, в документе прописано, что после обучения украинцы обязаны отправиться на родину. В Госдепартаменте США надеются, что они «вернутся с увеличенными запасами знаний, экспертизы и лучших американских практик».

«Опасения, что курсанты не вернутся, очень справедливые. Там разрушенная страна, уничтоженная экономика, никаких перспектив и риск для жизни. Люди будут стараться всеми правдами и неправдами остаться в Америке. Обзаведутся за годы учебы знакомствами, может, даже вступят в брак. И плотно „сядут на голову“ американскому бюджету и налогоплательщику», — рассказал NEWS.ru бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

В заявке есть забавное, почти анекдотическое, уточнение. В разделе «Дополнительная информация: руководство по подготовке бюджета» специальным пунктом запрещается «использовать средства гранта для покупки алкогольных напитков».

«Видимо, американцы боятся, что украинские курсанты все сразу спустят на горилку», — с иронией резюмировал Коваль.

