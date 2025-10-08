Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 21:36

Названа причина визита представителя Госдепа США в Москву

Представитель Госдепа США Андреоли прибыл в РФ для обсуждения работы посольств

Посольство США в Москве Посольство США в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Москву для обсуждения работы посольств обеих стран и контактов с российской стороной, сообщили РИА Новости в диппредставительстве Соединенных Штатов. Он также проведет плановые консультации с американскими дипломатами.

У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в Министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах, — заявили агентству представители посольства США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сдвигов в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США пока не наблюдается. По его словам, российской стороне также не удалось добиться от американских властей согласия на посещение объектов недвижимости дипперсоналом.

В 2017 году правительство США приняло ряд мер, направленных на ограничение деятельности российских консулов и дипломатов. В частности, было принято решение закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, которое являлось одним из крупнейших учреждений по оказанию визовых и нотариальных услуг гражданам России и США. Сотрудники ФБР обыскали здания, после чего все они были опечатаны и с тех пор остаются закрытыми.

