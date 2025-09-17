Раскрыты новые подробности о позиции США по российской дипсобственности

Сдвигов в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США пока не наблюдается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российской стороне также не удалось добиться от американских властей согласия на посещение объектов недвижимости дипперсоналом, передает ТАСС.

Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение объектов нашей недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при [экс-президентах США Бараке] Обаме, и при [Джо] Байдене, — заключил дипломат.

Ранее депутат Роза Чемерис заявила, что США нуждаются в России больше, чем Россия в США, и вынуждены теперь вести диалог с уважением. Она подчеркнула, что РФ имеет альтернативы в виде партнерства со странами Юго-Восточной Азии, а также отметила ускорение сближения ШОС и БРИКС при администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО присоединятся к отказу от покупки российской нефти. Он также предложил ввести пошлины 50–100% на китайские товары.