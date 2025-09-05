Все полезные ископаемые, о которых идет речь в ресурсной сделке США и Украины, находятся на территориях, подконтрольных России, заявил NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, вся история с этим соглашением между Вашингтоном и США — темный лес.

Вся история с этим соглашением о ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами — это такой темный лес. Мы знаем только то, что рассказывают, восхваляя себя за подписание, и американцы, и украинская власть. Один из ключевых моментов — то, чем они готовы поделиться с американцами, находится на территориях, подконтрольных Российской Федерации. Поэтому непонятно, что они собираются осваивать, — сказал Светов.

Он добавил, что также встает вопрос о ЧВК, которые будут охранять работу компаний на месторождениях. Однако, по его словам, европейцы хотят использовать американцев в качестве помощи для войск, которые планируют разместить на территории Украины.

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме снова сказал, что иностранные войска на территории Украины являются законной целью для ВС РФ, и разбираться, частные они или государственные, мы не будем, — добавил Светов.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что экономика США вряд ли получит значительную выгоду от сделки с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, в украинской горнодобывающей отрасли наблюдается больше шумихи, чем реальных перспектив.