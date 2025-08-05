«Зеленского повесят»: Лебедев о военном перевороте и коррупции на Украине

Координатор сил сопротивления Сергей Лебедев регулярно сообщает о потерях украинской армии, конфликтах в правительстве и настроениях в обществе. Он получает информацию от простых граждан, работников ВПК, кадровых офицеров и даже от сотрудников полиции и спецслужб Украины. Лебедев рассказал NEWS.ru о ядерных отходах, которые страны Европы завозят в порт Одессы, о дальнобойных ракетах из Германии и «охоте на людей» в украинских городах.

«Сбросят бочки в яму и зальют бетоном!»

— Сергей, широкий резонанс в СМИ получили ваши сообщения о том, что в порту Одессы были замечены подозрительные суда и закрытые грузы. Они совпали по времени с новостями о том, что страны НАТО якобы готовы предоставить Украине дальнобойные ракеты. У вас есть дополнительная информация, что именно доставляют в Одессу и было ли передано дальнобойное оружие Киеву?

— Интерес вызывают суда, которые физически находятся в Одессе. Мы их видим своими глазами, а на сайте компании-владельца значится, что прямо в это время корабль находится, например, в Констанце (город и порт в Румынии. — NEWS.ru) или где-то в другом месте, но не в Одессе. Что тогда это судно привезло? Сразу появляются вопросы.

Фото: Rico Mark/Global Look Press

Наши ребята наблюдали выгрузку металлических бочек высотой порядка двух метров, шириной около 80 сантиметров. Их крайне осторожно разгружают и сразу же ставят на грузовики в небольших количествах. По 10–12 штук. Хотя грузовики мощные и могли бы везти и больше. Есть зеленые бочки со знаками «химическая опасность» и «бактериологическая опасность», а также стального цвета, без какой-либо маркировки. Эти бочки также очень аккуратно разгружают и вывозят. По словам наших ребят, когда такие бочки появляются в Одессе, в порту сразу подскакивает уровень радиационного фона до 1,1 мкЗв/ч (нормальным считается уровень радиационного фона до 0,3 мкЗв/ч, опасным — свыше 1,2, смертельным — более 6–7. — NEWS.ru).

— Что это может быть? Не ядерное же оружие так завозят…

— Как мы считаем, и ребята с Западной Украины это подтверждают, это связано с тем, что на Украину нелегально завозят ядерные отходы из европейских стран, прежде всего из Франции. Затем их отправляют в Николаевскую область, в район Чернобыля, на АЭС в Ровно и в другие регионы Западной Украины.

Проблема заключается в том, что Киев не способен безопасно захоронить ядерные отходы технологически и из-за тотальной коррупции. Те деньги, которые французы выделяют на захоронение, просто украдут. Сбросят бочки в яму и зальют бетоном! Будет массовое заражение. Мы превратимся в кладбище ядерных отходов. Тем, кто сейчас находится в правительстве в Киеве, у власти, на самом верху, все равно. Если они останутся живы, то не собираются здесь жить. Наворуют и уедут в Европу. А нам жить…

— Эти отходы могут использоваться для создания грязной ядерной бомбы?

— Я бы не стал этого исключать. Кроме того, их могут использовать для провокации против России. Зафиксируют заражение и сразу найдут «русский след».

Сергей Лебедев (справа) и соратник по борьбе. «Кусок сбитого украинского самолета. Не мы сбивали, но наша группа имела отношение», — говорит Лебедев Фото: Личный архив

— Что происходит с поставками дальнобойного оружия на Украину?

— По моим сведениям, эти поставки были осуществлены еще до появления новостей о том, что они возможны. Мы не можем заглянуть в контейнер, который приходит в Одессу. Но где-то проболтались военные, где-то заявили другие источники. По совокупности сообщений, такое оружие уже находится на Украине. Поток идет не только через Одессу. Порт Измаила также принимает оружие, более мелкие порты вовсю работают — речной порт Килия, главный перевалочный пункт из Дуная в Черное море, находящийся прямо на границе с Румынией. Все рядом. Поэтому российская армия и туда наносила удары.

— Какое дальнобойное оружие находится на Украине?

— Немецкие ракеты Taurus KEPD 350. Их дальность — свыше 500 километров. Возможно, все 800. Расстояние от Киева до Москвы, если по прямой. Все публичные разговоры, обсуждения и якобы отказы — это разговор ни о чем, дымовая завеса. На Западе работают иначе. Сначала передадут оружие, а потом объявят о старте поставок. Дела опережают слова. На Украине есть немецкие ракеты, не сомневайтесь.

«Медики идут на контакт, видят реальные результаты войны»

— Вы наблюдаете ситуацию изнутри. Украина способна воевать без военной, экономической, другой помощи Запада?

— Если мы предположим, что сегодня помощь прекратилась, то к концу недели все разбегутся с фронта и начнется «большая свалка». Попробуют разграбить все, что не успели, и убежать как можно дальше. Будет резня.

— Вы рассказываете о последствиях ударов России по объектам военной инфраструктуры на Украине, центрам комплектования, военным заводам и складам. Откуда вы получаете подробную информацию?

— От местных жителей. У кого-то родственники работают на военных предприятиях. Кто-то сам видит, снимает видео, присылает нам. Помните удар «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровске? Наши люди воочию наблюдали последствия атаки. Там были просто болванки, ракеты пошли без зарядов. Одной кинетической силы хватило, чтобы стереть все с лица земли. Если бы там был фугасный заряд, то тектоническую плиту могло бы пошатнуть, пробить.

— Есть ли среди информаторов сотрудники ВСУ или Службы безопасности Украины?

— Да. Есть сотрудники МВД и прокуратуры. Разные люди, в том числе и те, кто недоволен режимом. Очень хорошо идут на контакт медики, военные и гражданские. Врачи видят реальные результаты войны, к чему все идет. Больницы переполнены ранеными, там полный мрак…

Сергей Лебедев грамотно выстроил работу с агентурой в рядах ВСУ и СБУ Фото: Личный архив

— Как на этот мрак реагирует украинское общество?

— Украинское общество находится в плохом состоянии. Часть граждан уехала за границу и оттуда радостно проклинает русских. Либо наоборот — уехала, работает и больше никакую Украину знать не хочет. Очень маленькая часть зарабатывает на войне. Политики, подрядчики армейских заказов, так называемые волонтеры, особенно сотрудники ТЦК — территориальных центров комплектования. Они создали грандиозную бизнес-империю на «охоте за людьми».

Часть жителей умирает на фронте. Остальные сидят тихо и мечтают, чтобы их не трогали. Недовольных режимом много, но люди боятся. На Украине царит обстановка террора. Скажешь лишнее слово — за тобой придут, арестуют, отправят на фронт, убьют, изувечат и изнасилуют.

Главная мечта у большинства граждан Украины — смыться из страны. Люди хотят, чтобы война закончилась. Этого все хотят! Все понимают, что Россия на самом деле уже победила. Вопрос только в цене, которую нужно заплатить. В том, сколько еще украинцев погибнет, сколько их поймают сотрудники ТЦК и «бусифицируют», отправят на фронт с билетом в один конец, без снаряжения и без надежды.

«ТЦК — самый прибыльный бизнес. Лучше, чем торговля наркотиками»

— Кто становится сотрудником ТЦК?

— На работу в территориальный центр комплектования можно попасть только по большому блату и за деньги. Примерные расценки за место — до $50 тысяч…

— За одно место? Это же очень много…

— Не так уж и много — быстро окупается. Давайте посчитаем вместе. Если «бусик» забирает человека и доставляет его в ТЦК, то ему, чтобы уйти до медкомиссии, нужно выложить на стол $2–3 тысячи. Люди начинают звонить родственникам, привлекать всех и все возможности, чтобы выйти. Знаете почему? Если ты прошел медицинскую комиссию в ТЦК, чтобы выйти, ты должен выложить $15–20 тысяч. Отдать машину, квартиру и дом. За день одна разъездная группа ТЦК может взять десятки людей. На Украине это самый прибыльный бизнес — лучше, чем торговля наркотиками.

Когда выходишь из ТЦК, снова становишься объектом «охоты». Никто тебе не даст гарантий, что на соседней улице тебя снова не схватят. Задержат и посмеются, что ты «лох», второй раз попал и второй раз должен платить. Это еще не все — с ТЦК за деньги можно договориться, чтобы они помогли тебе выехать за границу.

Сотрудники ТЦК на Украине Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Они работают в сговоре с пограничной службой?

— Нет. У них есть свои контролируемые «окна» на границе. Иногда они даже вступают в перестрелки с пограничниками, были такие случаи. ТЦК все ненавидят: и обычные люди, и пограничники, и ВСУ. Самые ненавидимые люди.

— ВСУ состоят из двух частей. Одна из них — каратели из националистических подразделений, например «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), другая — армия. Это мужчины, в том числе инвалиды и старики, которых насильно мобилизовали. Какие отношения между этими двумя частями украинской армии?

— Тоже ненависть! Первые работают как заградотряды, а вторые — как «пушечное мясо». Были случаи, когда «азовцы» попадали под огонь российских военных. Солдаты из обычных подразделений ВСУ этому радовались и не спешили им на помощь. Если бы могли, не было последствий, — сами бы с удовольствием в них стреляли.

— Как в ВСУ относятся к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), предателям, которые пошли на службу Киеву?

— Как к гомосексуалистам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Это исключительно медийный проект, их в принципе не существует как боевой единицы. Члены РДК сидят в тылу, фотографируются, имитируют активную боевую работу. На передовой, на «ленточке» их нет, зато они все время крутятся в программах у разных блогеров и на телевидении. На них тратят деньги, ресурсы, которых не хватает на обычных солдат.

Как медийный проект они тоже не взлетели. Туда вбухали рекламные бюджеты, а они все украли. Единственный смысл их существования — пилить деньги вместе с дельцами из Главного управления разведки ВСУ, которые их курируют.

Такие плакаты-листовки сопротивление распространяет в Николаевской области Фото: Личный архив

— На Украине возможен военный переворот?

— Если он будет инспирирован Западом, то да. В этом случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Владимира Зеленского могут повесить.

— В чем вы видите свою главную миссию?

— Рассказывать людям на Украине о России, а людям в РФ, наоборот, — об Украине. Чтобы связь была и не терялась, не было расчеловечивания. Для украинцев очень важно, чтобы из Москвы был постоянный сигнал — вас не забыли, не бросили, Одесса будет русской, Харьков будет русским. Это важно.

— Вы опасаетесь за свою жизнь?

— Конечно, я нормальный человек.

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