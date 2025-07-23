«Палача» из РДК ликвидировали под Купянском. Что ждет других боевиков

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Харьковской области группу боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ее составе был перебежчик Михаил Павлов с позывным Перс. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют РДК «сборищем фашистов и палачей, которые люто ненавидят Россию». Что известно о ликвидированном Персе и какая судьба ждет остальных боевиков — в материале NEWS.ru.

Что известно о ликвидации Перса

Источники в российских силовых структурах сообщили, что диверсионная группа боевиков РДК попала под удар в районе города Купянска. В ее составе находился Павлов — ранее судимый уроженец города Иваново. В 2022 году он подписал контракт на службу в рядах российской армии и вступил в подразделение «Шторм Z». Однако в 2023 году Перс перешел на сторону Украины, после чего добровольно вступил в ряды РДК. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

В России в отношении Павлова было возбуждено уголовное дело. В связи с ликвидацией боевика было принято решение о прекращении производства, о чем сообщила пресс-служба Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил, что РДК представляет из себя «сборище убийц, палачей и новоявленных фашистов». Численность этого корпуса может доходить до нескольких сотен человек, считает он.

«С этим сбродом активно работает Служба безопасности Украины (СБУ). Они проводят регулярные занятия, учат их стрелять, совершать диверсии, теракты и так далее. И когда где-то совершается прорыв российской армии или складывается сложная [для ВСУ] ситуация на линии боевого соприкосновения, в бой бросают этих мерзавцев. Если РДК появился на каком-то участке фронта, можно быть уверенным — там для украинцев дела обстоят плохо. Абсолютно таким же образом в бой бросается и батальон охраны Генштаба, даже спецназ СБУ, как это было на Сумском направлении», — сказал эксперт.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Чем успел «прославиться» Павлов

Павлов стал одним из самых известных в СМИ боевиков РДК. Он активно рассказывал о своем участии в спецоперации на стороне Украины в интервью украинским и западным СМИ. Террористическая организация использовала его образ для пропаганды коллаборационизма и вербовки новых членов.

Известно, что Перс участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области в марте 2024 года. Тогда в российском приграничье развернулись бои после попытки боевиков РДК пересечь государственную границу. Кроме того, он воевал против российской армии на Авдеевском участке, где получил ранение. Представители силовых структур УВД ВГА Харьковской области сообщили, что собранные следствием материалы по его делу однозначно подтверждают причастность Павлова к преступлениям против мира и человечности. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что даже на Украине боевики РДК не пользуются уважением. «Отношение к ним скорее пренебрежительное. Тем более что ставка, сделанная на РДК, не сыграла — ни один их рейд по российской территории не закончился какими-то существенными победами», — пояснил собеседник.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что сами члены РДК всеми силами стараются доказать, что они более верны киевскому режиму, чем сами украинцы.

«У них там что-то вроде конкуренции между украинскими и русскими националистами: кто больше жестокости и ненависти готов проявить к военнопленным, к примеру, или по отношению к гражданскому населению. В этом и заключается смысл их бесчеловечного поведения», — пояснил он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Какая судьба ждет участников РДК

Членов РДК не раз обвиняли в расправах над мирными жителями в приграничных регионах РФ. Так, в ноябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя этого корпуса Дениса Капустина и его соратника Кирилла Канахина. Как установило следствие, в 2023-м они незаконно пересекли границу РФ в Брянской области, где расстреляли гражданские автомобили и мирных жителей. Жертвами атаки стали двое водителей, ребенок-пассажир был ранен. Для Капустина это уже второй пожизненный срок.

По мнению Баранца, и главарь РДК, и его приспешники питают к России лютую ненависть. «Они корчат из себя власовцев. Нельзя сказать, что это чисто пропагандистское формирование: они ведь стреляют и убивают. Именно РДК несколько раз был отмечен в жутких издевательствах над нашими захваченными в плен бойцами. И я думаю, что кара их рано или поздно настигнет. Судьба у них незавидная, потому что наша разведка будет за ними охотиться. Уж больно много несчастий они принесли нашей армии и нашим гражданским людям», — заключил собеседник.

По словам Журавлева, российские военные держат на контроле перемещения членов РДК. «Следим за каждым, если знаем, где находится, то по этому месту непременно будет идти дополнительная ракетная или артиллерийская подготовка. Не уверен, что их и в плен-то берут. Судьба иуд, изменивших Родине, в любом случае незавидна», — подчеркнул депутат.

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