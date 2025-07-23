В Харьковской области недалеко от Купянска ликвидировали группу бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), информирует РИА Новости. В российских силовых структурах уточнили, что был совершен удар по украинским военным, где находился перешедший на сторону ВСУ Михаил Павлов. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс, — уточнили представители силовых структур.

Павлов родился в российском Иваново и сидел в колонии по статье 228 УК РФ. В 2023 году он решил пойти добровольцем на СВО, но во время боев сам сдался в плен противнику. Затем он перешел в подразделение РДК, которое подконтрольно ГУР Минобороны Украины.

Ранее группа латиноамериканских наемников ВСУ сбежала из села Александроград в ДНР. Произошло это спустя сутки после переброски бойцов на линию боевого соприкосновения.