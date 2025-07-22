Иностранные наемники ВСУ сбежали с позиций после бомбежки ТАСС: латиноамериканские наемники ВСУ сбежали через сутки после переброски

Группа латиноамериканских наемников ВСУ сбежала из села Александроград в Донецкой Народной Республике через сутки после переброски на линию боевого соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, наемники ретировались после ударов авиабомбами по украинским позициям, во время бегства их атаковали российские FPV-дроны.

Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов, через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично. От бравады не осталось и следа, — сказал собеседник агентства.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

До этого источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.