Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 17:16

На юге Украины гражданские напали на сотрудников ТЦК

В Николаевской области неизвестные с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В южной части Украины, в Николаевской области, гражданские с битами и металлическими трубами напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщается на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) областного ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.

Неизвестные совершили нападение на военных, — говорится в сообщении.

Помимо травм, которые получил один из сотрудников в ходе столкновения, еще пострадал автомобиль. Для обеспечения безопасности сотрудник ТЦК использовал травматическое оружие.

По предварительной информации, есть раненые как среди сотрудников ТЦК, так и среди гражданских лиц. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее житель Хмельницкого на Украине нанес ножевые ранения сотруднику ТЦК и полицейскому, чтобы избежать мобилизации. Инцидент произошел после остановки мужчины для вручения повестки.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что протесты из-за мобилизации на Украине будут жестко подавлены. Он отметил усиление недовольства из-за снижения призывного возраста до 18 лет и планов по призыву женщин.

ТЦК
Украина
нападения
бунты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.