На юге Украины гражданские напали на сотрудников ТЦК В Николаевской области неизвестные с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК

В южной части Украины, в Николаевской области, гражданские с битами и металлическими трубами напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщается на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) областного ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.

Неизвестные совершили нападение на военных, — говорится в сообщении.

Помимо травм, которые получил один из сотрудников в ходе столкновения, еще пострадал автомобиль. Для обеспечения безопасности сотрудник ТЦК использовал травматическое оружие.

По предварительной информации, есть раненые как среди сотрудников ТЦК, так и среди гражданских лиц. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее житель Хмельницкого на Украине нанес ножевые ранения сотруднику ТЦК и полицейскому, чтобы избежать мобилизации. Инцидент произошел после остановки мужчины для вручения повестки.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что протесты из-за мобилизации на Украине будут жестко подавлены. Он отметил усиление недовольства из-за снижения призывного возраста до 18 лет и планов по призыву женщин.