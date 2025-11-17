NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США NEWS.ru: обучение генералов ВСУ в США оплатят за счет эксплуатации недр Украины

Обучение командного состава ВСУ, в том числе нового генералитета, в военных академиях США будет финансироваться за счет Фонда восстановления Украины, свидетельствуют документы Госдепа, обнаруженные NEWS.ru. Этот фонд был сформирован в апреле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа в рамках «ресурсной сделки» с Киевом.

Соглашение, которое заключили Украина и Соединенные Штаты, дало американским властям беспрецедентный доступ к минеральным ресурсам республики. Таким образом, обучение генералитета ВСУ фактически будет происходить за счет эксплуатации украинских недр.

Фото: NEWS.ru

Согласно документации, которая была опубликована отделом публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года на центральном портале федеральных грантов Grants.gov, стоимость одного гранта на подготовку украинских офицеров составляет $2 млн. При этом грант «мультиплицирующий» — то есть может быть выделен сразу нескольким военным учебным заведениям США или одному, но множество раз. Таким образом, конечная стоимость обучения может оказаться намного выше.

Ранее NEWS.ru раскрыл подробности из документов Госдепа, касающихся подготовки командного состава ВСУ в Штатах. Из них следует, что старт программы был запланирован на октябрь 2025 года – таким образом, обучение украинских военных в американских академиях, предположительно, уже началось.