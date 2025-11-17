Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 09:15

NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США

NEWS.ru: обучение генералов ВСУ в США оплатят за счет эксплуатации недр Украины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обучение командного состава ВСУ, в том числе нового генералитета, в военных академиях США будет финансироваться за счет Фонда восстановления Украины, свидетельствуют документы Госдепа, обнаруженные NEWS.ru. Этот фонд был сформирован в апреле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа в рамках «ресурсной сделки» с Киевом.

Соглашение, которое заключили Украина и Соединенные Штаты, дало американским властям беспрецедентный доступ к минеральным ресурсам республики. Таким образом, обучение генералитета ВСУ фактически будет происходить за счет эксплуатации украинских недр.

Фото: NEWS.ru

Согласно документации, которая была опубликована отделом публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года на центральном портале федеральных грантов Grants.gov, стоимость одного гранта на подготовку украинских офицеров составляет $2 млн. При этом грант «мультиплицирующий» — то есть может быть выделен сразу нескольким военным учебным заведениям США или одному, но множество раз. Таким образом, конечная стоимость обучения может оказаться намного выше.

Ранее NEWS.ru раскрыл подробности из документов Госдепа, касающихся подготовки командного состава ВСУ в Штатах. Из них следует, что старт программы был запланирован на октябрь 2025 года – таким образом, обучение украинских военных в американских академиях, предположительно, уже началось.

Украина
США
ВСУ
обучение
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о найденных останках ребенка в Гольянове появились новые детали
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.