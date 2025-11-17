Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 08:10

NEWS.ru узнал, что в США стали готовить генералов для ВСУ

NEWS.ru: США начали готовить новый генералитет для ВСУ в своих военных академиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

США начали обучать новый генералитет для Вооруженных сил Украины, свидетельствуют данные из документов Государственного департамента, обнаруженных NEWS.ru. Речь идет о программе подготовки кадрового состава украинской армии в американских военных академиях.

Как удалось выяснить NEWS.ru, отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил на центральном портале федеральных грантов Grants.gov заявку на проведение конкурса среди американских высших военных учебных заведений для участия в проекте «Инженерные образовательные программы для восстановления Украины». Его старт был намечен на октябрь.

Фото: NEWS.ru

Программа обучения рассчитана на 2–4 года и нацелена на формирование «костяка обновленного офицерского состава ВСУ». Это не ускоренные месячные экспресс-курсы, а попытка системно готовить новую армейскую элиту — будущих генералов и старших офицеров.

Количество обучающихся военных в открытых документах не указано. Общая сумма одного гранта составляет $2 млн. Однако поскольку грант «мультиплицирующий», он может быть выделен нескольким учебным заведениям или одному, но множество раз. Таким образом, конечная стоимость программы может оказаться больше.

Ранее стало известно, что Украина заняла 20-ю позицию из 145 возможных в рейтинге военной мощи по версии Global Firepower на 2025 год. Это означает снижение прежних показателей, что подтверждается ежегодным исследованием GFP.

США
ВСУ
Украина
обучение
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о найденных останках ребенка в Гольянове появились новые детали
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.