NEWS.ru узнал, что в США стали готовить генералов для ВСУ

США начали обучать новый генералитет для Вооруженных сил Украины, свидетельствуют данные из документов Государственного департамента, обнаруженных NEWS.ru. Речь идет о программе подготовки кадрового состава украинской армии в американских военных академиях.

Как удалось выяснить NEWS.ru, отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве в июле 2025 года разместил на центральном портале федеральных грантов Grants.gov заявку на проведение конкурса среди американских высших военных учебных заведений для участия в проекте «Инженерные образовательные программы для восстановления Украины». Его старт был намечен на октябрь.

Программа обучения рассчитана на 2–4 года и нацелена на формирование «костяка обновленного офицерского состава ВСУ». Это не ускоренные месячные экспресс-курсы, а попытка системно готовить новую армейскую элиту — будущих генералов и старших офицеров.

Количество обучающихся военных в открытых документах не указано. Общая сумма одного гранта составляет $2 млн. Однако поскольку грант «мультиплицирующий», он может быть выделен нескольким учебным заведениям или одному, но множество раз. Таким образом, конечная стоимость программы может оказаться больше.

