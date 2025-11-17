Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 10:20

В Финляндии «разнесли» Стубба за военные угрозы против России

Мема осудил Стубба за призывы к военному давлению против России

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Финляндии Александр Стубб предлагает катастрофичное решение украинского кризиса, призывая усилить военное давление на Россию, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик также предупредил, что Москва может ответить Хельсинки за антироссийскую риторику.

Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие <…>. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе <…>. Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением, — констатировал Мема.

Ранее президент Финляндии заявил, что ожидать прекращения огня на Украине в ближайшее время не стоит. Он выразил надежду, что «хоть что-то будет достигнуто» к марту следующего года. Также политик отметил, что Европе в зимние месяцы потребуется sisu (финское слово, означающее выносливость, стойкость и упорство).

До этого Стубб заявил, что Евросоюз так или иначе возобновит в будущем диалог с Россией. По его словам, неизвестно, в каком формате это произойдет.

Александр Стубб
Финляндия
Украина
Россия
