В МВД Польши отреагировали на повреждение ведущих на Украину ж/д путей Замглавы МВД Польши Дущик не подтвердил взрыв ведущих на Украину ж/д путей

Польские правоохранительные органы не подтвердили, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве, которые ведут на Украину, получили повреждения в результате взрыва, заявил замглавы МВД страны Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News. По его словам, на место прибыли сотрудники прокуратуры и оперативные службы. Замминистра внутренних дел отметил, что, по его мнению, завтра или послезавтра появится больше информации по поводу произошедшего.

Полиция не подтверждает ситуации такого типа (факт взрыва. — NEWS.ru), — сообщил он.

Ранее местные правоохранительные органы заявили, что на северо-востоке Польши было обнаружено серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей в Украину. Якобы машинист одного из составов на линии Демблин — Варшава заметил разрыв пути и экстренно затормозил. Информации о пострадавших не поступало.

До этого на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов во время подготовки к маневровым работам. Однако из-за инцидента установленный график движения поездов не изменился.