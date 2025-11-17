В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев РСТ: в российских санаториях стали чаще отдыхать граждане от 36 до 45 лет

В российских санаториях стали чаще отдыхать граждане от 36 до 45 лет — в 2025 году они составили 36% от всех гостей, пишет 360.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). До 2020 года основной аудиторией санаториев были клиенты старше 50 лет.

Согласно опросу, россияне едут в санатории, чтобы не только вылечить недуги, но и побыть в тихом месте вдали от городов. Посетители проводят там как полноценные отпуска, так и выходные дни.

Среди гостей большую часть составляют женщины — 67%. Наиболее популярными направлениями стали Крым, Ставропольский и Краснодарский края. Особенным спросом пользуются восстановительные программы для молодых мам, руководителей компаний и спортсменов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что всех пенсионеров старше 70 лет следует обеспечить ежегодными путевками в санатории. По его словам, эту программу следует запустить в рамках системы обязательного медицинского страхования.