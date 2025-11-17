В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине

В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине Mysl Post: партнеры Киева должны ответить за коррупционный скандал на Украине

Европейские союзники Киева должны понести ответственность за коррупционный скандал на Украине, заявил польский обозреватель Лешек Миллер в статье для Mysl Polska. По его мнению, западные партнеры обладают множеством инструментов контроля и не могли не знать о происходящем.

Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах, — говорится в статье.

Миллер отметил, что союзники Киева должны ответить вне зависимости от того, были ли они в курсе происходящего или нет. Он пояснил, что незнание Запада о коррупционной схеме будет указывать на отсутствие контроля за расходованием Киевом выделяемых средств.

Тем более возмутительной звучит часто повторяемая мантра о том, что «Польша безоговорочно поддерживает Украину». Безусловно — то есть они не спрашивают, на что тратятся эти средства? Не следят за их расходованием? Закрывают глаза? — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что за последнюю неделю на фоне коррупционного скандала рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился примерно на 40%. Сейчас уровень популярности главы государства составляет менее 20%.