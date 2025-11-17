Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 09:03

В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине

Mysl Post: партнеры Киева должны ответить за коррупционный скандал на Украине

Здание Верховной рады Здание Верховной рады Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейские союзники Киева должны понести ответственность за коррупционный скандал на Украине, заявил польский обозреватель Лешек Миллер в статье для Mysl Polska. По его мнению, западные партнеры обладают множеством инструментов контроля и не могли не знать о происходящем.

Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах, — говорится в статье.

Миллер отметил, что союзники Киева должны ответить вне зависимости от того, были ли они в курсе происходящего или нет. Он пояснил, что незнание Запада о коррупционной схеме будет указывать на отсутствие контроля за расходованием Киевом выделяемых средств.

Тем более возмутительной звучит часто повторяемая мантра о том, что «Польша безоговорочно поддерживает Украину». Безусловно — то есть они не спрашивают, на что тратятся эти средства? Не следят за их расходованием? Закрывают глаза? — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что за последнюю неделю на фоне коррупционного скандала рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился примерно на 40%. Сейчас уровень популярности главы государства составляет менее 20%.

Европа
Польша
Украина
скандалы
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Откройте для себя волшебный способ приготовления куриной грудки!
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.