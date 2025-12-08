Власти рассказали, как спасают Ангарск от холодного коллапса Губернатор Кобзев: резервный котел вводят на ТЭЦ-9 после аварии в Ангарске

На ТЭЦ-9 в Ангарске приступили к запуску резервного котла после выхода из строя основного оборудования из-за аварии, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что специалисты управления образования контролируют температурный режим в школах и детских садах.

Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг — ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт, — указал руководитель.

Ранее в Ангарске был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В результате температура теплоносителя снижена более чем в 1500 жилых домов.

В городе ввели режим повышенной готовности из-за технического сбоя на ТЭЦ-9. По словам мэра Сергея Петрова, вышел из строя один из основных котлов станции. Градоначальник добавлял, что это привело к похолоданию в квартирах и социальных объектах.