ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:38

Власти рассказали, как спасают Ангарск от холодного коллапса

Губернатор Кобзев: резервный котел вводят на ТЭЦ-9 после аварии в Ангарске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На ТЭЦ-9 в Ангарске приступили к запуску резервного котла после выхода из строя основного оборудования из-за аварии, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что специалисты управления образования контролируют температурный режим в школах и детских садах.

Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг — ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт, — указал руководитель.

Ранее в Ангарске был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В результате температура теплоносителя снижена более чем в 1500 жилых домов.

В городе ввели режим повышенной готовности из-за технического сбоя на ТЭЦ-9. По словам мэра Сергея Петрова, вышел из строя один из основных котлов станции. Градоначальник добавлял, что это привело к похолоданию в квартирах и социальных объектах.

Ангарск
аварии
ТЭЦ
тепло
