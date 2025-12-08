ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 10:34

В МИД КНР оценили важность сотрудничества Китая, России и Индии

МИД КНР: хорошие отношения Китая, РФ и Индии важны для глобальной безопасности

Го Цзякунь Го Цзякунь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Хорошие отношения между Китаем, Россией и Индией способствуют миру и глобальной безопасности, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, эти три страны имеют крупные развивающиеся экономики.

Поддержание хороших отношений [между Китаем, Россией и Индией] <…> способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире, — сказал Го Цзякунь.

Ранее издание Baijiahao сообщило, что президент России Владимир Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию. По информации издания, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем с учетом сложных отношений между этими двумя странами. По словам аналитиков, Путин перехитрил оппонентку и заявил, что дорожит сотрудничеством с обеими странами.

До этого глава военного ведомства Индии Раджнатх Сингх указал, что отношения в сфере обороны между Москвой и Нью-Дели продолжают развиваться, несмотря на сложные внешние условия. Отмечается, что с момента заключения Декларации о стратегическом партнерстве в 2000 году двустороннее взаимодействие в этой области достигло значительных успехов.

