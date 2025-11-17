Экс-солдат ВСУ рассказал об охоте на людей в пасхальное перемирие Экс-солдат ВСУ сообщил об охоте на сдающихся в плен в пасхальное перемирие

Украинские бойцы в объявленное Россией пасхальное перемирие 2025 года предпринимали попытки убить сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским подразделениям, с помощью беспилотников, сообщил бывший боец ВСУ с позывным Боб. По его словам, которые приводит ТАСС, он был свидетелем подобных случаев. Боб сдался в плен под Красноармейском, затем вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря.

Дроны действительно охотились за людьми, которые сдались в плен. И даже это было 20 апреля, то есть Пасха, было объявлено перемирие, и украинские войска не придерживались этого. Опять же, дроны работали, артиллерия, — отметил он.

Ранее командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима сообщил, что иностранные наемники сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области. По его словам, наемники назвали своей целью участия в боевых действиях лишь получение денег. Перед боевой задачей у них забирают документы, из опознавательных признаков остаются только шевроны, подчеркнул Тима.