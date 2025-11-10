В российском регионе рельсы не выдержали тепловоз В Ленобласти тепловоз с полувагоном сошли с рельсов

На станции Волховстрой-1 в Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов во время подготовки к маневровым работам, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. В результате происшествия никто не пострадал. Представители ведомства уточнили, что установленный график движения поездов не изменился.

По предварительным данным, 10 ноября на подъездных путях ООО «ВРС-Центр» железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход тепловоза в сцепке с порожним полувагоном без опрокидывания. Пострадавших нет, — сказали в ведомстве.

Ранее в Белгородской области тепловоз сошел с железнодорожных путей. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов было приостановлено на 2,5 часа по причине повреждения участка железнодорожного полотна.

До этого на станции Човью в Республике Коми произошел аналогичный инцидент с тепловозом и двумя вагонами, перевозившими щебень. ЧП случилось на путях необщего пользования и не повлекло за собой человеческих жертв. Целостность груза была сохранена.