Маркетолог объяснила интерес россиян к восточной культуре

Россияне любят изучать чужую культуру, заявила «Вечерней Москве» член совета директоров Гильдии маркетологов РФ Анастасия Птуха. Она отметила, что в России смогли успешно интегрировать восточную культуру.

Россияне — люди очень любопытные, мы с удовольствием изучаем чужие культуры. А еще у нас прекрасно получается интегрировать их под себя: так, в одном ресторане у нас можно встретить и пиццу, и роллы, и хинкали. Так что неудивительно, что и к зарубежным сериалам, продуктам, косметике у нас есть интерес, — рассказала эксперт.

Маркетолог подчеркнула, что интерес к культуре разных стран растет, в том числе из-за зарубежных фильмов и сериалов. Она отметила, что турецкий кинематограф становится все более популярным в России.

Ранее сообщалось, что российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил международную награду, став победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025 в США. Фестиваль входит в число крупнейших киносмотров Восточного побережья и привлекает работы из более чем 20 стран.