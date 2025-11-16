Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не запеканка и не пирог: готовим обалденный овощной кугель — нужны лишь картошка, яйца и пара овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Не запеканка и не пирог: готовим обалденный овощной кугель — нужны лишь картошка, яйца и пара овощей. Мечтаете о вкусном и полезном блюде, которое порадует и детей, и взрослых? Этот овощной кугель станет настоящим открытием! Он сочетает в себе хрустящую золотистую корочку снаружи и нежную сочную начинку внутри. Идеальный вариант для легкого ужина или сытного завтрака, который доказывает: полезное может быть невероятно вкусным!

Начните с подготовки овощей: очистите 2 картофелины, 2 морковки, 1 луковицу и 4 зубчика чеснока. Два молодых цукини тщательно вымойте. Все овощи натрите на крупной терке, чеснок мелко порубите. В глубокой миске соедините овощную смесь с 3 столовыми ложками молотых сухарей, 3 яйцами, столовой ложкой рубленой петрушки, четвертью чайной ложки базилика, солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте — у вас получится густое ароматное «тесто». Переложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте поверхность, полейте оливковым маслом и запекайте при 180°C 50–60 минут до румяной корочки. Подавайте горячим со сметаной или свежим салатом!

Ранее мы готовили салат «Новогодний хруст» с картошкой фри. Самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой.

