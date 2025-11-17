Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 09:35

Завтрак из пачки теста и яблок. Яблочные ленты — вкусная и простая выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что самое приятное в утренней выпечке? Когда на ее приготовление уходят считаные минуты, а результат получается таким, будто вы провели на кухне полдня! Эти яблочные ленты — именно тот случай. Они напоминают одновременно и хрустящие трубочки, и нежный штрудель, но готовятся элементарно. Аромат корицы и яблок, разливающийся по кухне, разбудит лучше любого будильника, а аппетитный вид не оставит равнодушным ни одного домочадца. Это тот самый рецепт, который спасет любое утро и сделает его по-настоящему добрым.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 2-3 яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, горсть изюма и 1 яйцо для смазки. Тесто размораживаем по инструкции. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем тонкими дольками. Смешиваем сахар с корицей. Раскатываем тесто, разрезаем на длинные полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску выкладываем яблочные дольки в ряд, посыпаем сахаром с корицей и изюмом. Края полосок защипываем, формируя своеобразные ленты с начинкой внутри. Выкладываем на противень с пергаментом, смазываем взбитым яйцом и выпекаем при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем теплыми, можно с шариком мороженого или со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Картофель, томленый в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
Картофель, томленый в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии
Чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!
К оливье и шубе никто не притронется — салат «Москва в снегу». Всего 5 ингредиентов и 5 минут готовки
К оливье и шубе никто не притронется — салат «Москва в снегу». Всего 5 ингредиентов и 5 минут готовки
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

