Завтрак из пачки теста и яблок. Яблочные ленты — вкусная и простая выпечка к чаю

Знаете, что самое приятное в утренней выпечке? Когда на ее приготовление уходят считаные минуты, а результат получается таким, будто вы провели на кухне полдня! Эти яблочные ленты — именно тот случай. Они напоминают одновременно и хрустящие трубочки, и нежный штрудель, но готовятся элементарно. Аромат корицы и яблок, разливающийся по кухне, разбудит лучше любого будильника, а аппетитный вид не оставит равнодушным ни одного домочадца. Это тот самый рецепт, который спасет любое утро и сделает его по-настоящему добрым.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 2-3 яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, горсть изюма и 1 яйцо для смазки. Тесто размораживаем по инструкции. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем тонкими дольками. Смешиваем сахар с корицей. Раскатываем тесто, разрезаем на длинные полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску выкладываем яблочные дольки в ряд, посыпаем сахаром с корицей и изюмом. Края полосок защипываем, формируя своеобразные ленты с начинкой внутри. Выкладываем на противень с пергаментом, смазываем взбитым яйцом и выпекаем при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем теплыми, можно с шариком мороженого или со сметаной. Приятного аппетита!

