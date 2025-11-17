Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:10

Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО

В музее Иркутской области плюшевый кот медика стал экспонатом после СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Плюшевый кот стал экспонатом в историко-краеведческом музее Черемховского района Иркутской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Народного фронта. По словам местной жительницы Татьяны, игрушка сына Миши была ее талисманом на СВО и спасла ей жизнь. Женщина живет в поселке Михайловка и ездила как медик на спецоперацию, однажды попав под обстрел.

Сердце колотилось. Вспомнила Мишу. Молилась: «Господи, хоть раз еще увидеть сына, обнять его». И в этот миг котик скатился прямо в мои руки, словно сам спустился с небес. Я поняла: останусь живой. Дрон улетел, — поделилась Татьяна.

Женщина более двух лет спасала российских военнослужащих, жила в подземном блиндаже, где помогала раненым. Все это время ее сопровождал плюшевый котик, которого ей подарил 10-летний сын. Игрушка висела на медицинском рюкзаке Татьяны. Сейчас Татьяна ведет мирную жизнь.

Ранее на Красной площади в Москве открылся музей «Город живых историй». Учреждение посвящено легендарному параду 7 ноября 1941 года. Событие прошло в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в разгар битвы за столицу.

Иркутская область
музеи
СВО
экспонаты
талисманы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.