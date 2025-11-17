Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО В музее Иркутской области плюшевый кот медика стал экспонатом после СВО

Плюшевый кот стал экспонатом в историко-краеведческом музее Черемховского района Иркутской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Народного фронта. По словам местной жительницы Татьяны, игрушка сына Миши была ее талисманом на СВО и спасла ей жизнь. Женщина живет в поселке Михайловка и ездила как медик на спецоперацию, однажды попав под обстрел.

Сердце колотилось. Вспомнила Мишу. Молилась: «Господи, хоть раз еще увидеть сына, обнять его». И в этот миг котик скатился прямо в мои руки, словно сам спустился с небес. Я поняла: останусь живой. Дрон улетел, — поделилась Татьяна.

Женщина более двух лет спасала российских военнослужащих, жила в подземном блиндаже, где помогала раненым. Все это время ее сопровождал плюшевый котик, которого ей подарил 10-летний сын. Игрушка висела на медицинском рюкзаке Татьяны. Сейчас Татьяна ведет мирную жизнь.

