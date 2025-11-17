Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать

Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кролик в духовке — роскошное блюдо для праздничного ужина и будничного обеда. Сначала разделываем тушку на удобные кусочки, потом готовим супермаринад: смешиваем 100 мл апельсинового фреша, 3 столовые ложки душистого меда, натертый имбирный корешок (2 см), звездочки бадьяна, горчичные зерна и оливковое масло.

Вымачиваем мясо в этом маринаде в течение 6–8 часов — пусть впитает экзотические нотки. Затем отправляем кролика в духовку на 50 минут при 190 °C, периодически поливая ароматным соком.

Достаем румяного красавца с карамельной корочкой и подаем с воздушным кускусом и свежим салатом.

