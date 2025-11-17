Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:00

Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США

Рогозин: учеба генералов ВСУ в США доказывает, что Украина де-факто член НАТО

Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Пресс-служба Дмитрия Рогозина/Павел Кассин
Подготовка командного состава ВСУ, в том числе будущих генералов, в военных академиях США доказывает, что Украина де-факто является членом НАТО, рассказал NEWS.ru сенатор, командир Центра специального назначения беспилотных систем Барс-Сармат Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия много лет пыталась этому противостоять, однако Альянс последовательно затягивал Киев в свои объятия.

Украина — де-факто член НАТО. Попытка сделать ее таковой была сорвана участием Владимира Путина в Бухарестском саммите Североатлантического альянса весной 2008 года. Но потом натовцы продолжали тихой сапой затягивать Киев в свои объятия, — пояснил политик.

Ранее NEWS.ru узнал, что в американских военных академиях начали системно готовить командные кадры для ВСУ, включая генералитет. О старте этой программы свидетельствуют документы, которые были опубликованы отделом публичной дипломатии посольства США в Киеве на центральном портале федеральных грантов Grants.gov. Из них следует, что программа подготовки должна была стартовать в октябре 2025 года.

При этом финансирование проекта идет по линии Фонда восстановления Украины, созданного в апреле по инициативе президента США Дональда Трампа в рамках «ресурсной сделки» с Киевом. Стоимость одного гранта составляет $2 млн (162,098 млн рублей), но конечные расходы на реализацию программы могут оказаться выше, так как грант можно выделять нескольким военным учебным заведениям или одному, но множество раз.

Подробнее читайте в нашем расследовании.

Украина
США
НАТО
Дмитрий Рогозин
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Андрей Веселов
А. Веселов
