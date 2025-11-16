Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
К оливье и шубе никто не притронется — салат «Москва в снегу». Всего 5 ингредиентов и 5 минут готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда гости уже на пороге, а времени на сложные блюда нет, этот салат становится настоящим спасением. «Москва в снегу» — не просто название, а точное описание того, что происходит в тарелке: нежная основа укрывается белоснежным сырным покрывалом. Пять ингредиентов, пять минут — и перед вами эффектное блюдо, которое выглядит как кулинарный шедевр, но готовится быстрее, чем закипает чайник.

Возьмите 300 г вареной курицы, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока и 4 ст. л. майонеза. Курицу нарежьте мелкими кубиками, яйца натрите на крупной терке. Смешайте в миске, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез. Выложите массу горкой на блюдо. Сыр натрите на мелкой терке и обильно посыпьте сверху, создавая эффект снежного покрова. Украсьте веточкой укропа.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
