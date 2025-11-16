Этот салат съедают мигом, хотя готовить — 3 минуты: нарезаю только 2 ингредиента. Салат «Мон ами» — нежный и простой

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для тех моментов, когда гости уже звонят в дверь, а на столе пусто. Всего пять простых ингредиентов, две минуты времени — и перед вами сытное ароматное блюдо с богатым вкусом. Секрет в копченом сыре, который создает иллюзию мясной закуски, а морковь по-корейски добавляет пикантности. Такой салат не стыдно подать к праздничному столу — он выглядит ярко и аппетитно.

Возьмите 3 вареных яйца, 130 г копченого сыра, 150 г моркови по-корейски, 140 г консервированной кукурузы и майонез. Яйца нарежьте средними кубиками. Сыр нарежьте брусочками длиной 1,5–2 см. Смешайте все ингредиенты в миске, добавив кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, слегка посолите. Перец не нужен — достаточно специй из моркови. Тщательно перемешайте и сразу подавайте.

