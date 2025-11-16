Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:30

Вкуснее любых салатов! Обалденная закуска «Новогодние шары» — вкуснятина без тонны вареных овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти новогодние шары с индейкой и грибами — именно то, что нужно, чтобы удивить гостей и задобрить символ наступающего года. Нежное филе индейки, ароматные шампиньоны и сливочный сыр создают гармоничный вкус, а в форме изящных шариков блюдо выглядит по-праздничному элегантно. Такая закуска идеально впишется в новогоднее меню — она сытная, но легкая, и ее удобно брать руками.

Вам понадобится: 400 г филе индейки, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г сливочного сыра, 2 ст. л. сметаны, зелень, соль, перец. Индейку отварите до готовности и измельчите в блендере. Грибы с луком обжарьте, добавьте к индейке. Введите сыр, сметану, зелень, приправьте. Сформируйте шарики, обваляйте их в кунжуте или тертых орехах. Охладите 30 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

