Вкуснее любых салатов! Обалденная закуска «Новогодние шары» — вкуснятина без тонны вареных овощей

Эти новогодние шары с индейкой и грибами — именно то, что нужно, чтобы удивить гостей и задобрить символ наступающего года. Нежное филе индейки, ароматные шампиньоны и сливочный сыр создают гармоничный вкус, а в форме изящных шариков блюдо выглядит по-праздничному элегантно. Такая закуска идеально впишется в новогоднее меню — она сытная, но легкая, и ее удобно брать руками.

Вам понадобится: 400 г филе индейки, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г сливочного сыра, 2 ст. л. сметаны, зелень, соль, перец. Индейку отварите до готовности и измельчите в блендере. Грибы с луком обжарьте, добавьте к индейке. Введите сыр, сметану, зелень, приправьте. Сформируйте шарики, обваляйте их в кунжуте или тертых орехах. Охладите 30 минут перед подачей.

